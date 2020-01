Plastic free, della Provincia 5000 borracce in regalo alle scuole reatine

La Provincia di Rieti pubblicherà questi giorni sul suo sito istituzionale una nuova iniziativa dedicata all’ambiente e in particolare alla riduzione della plastica, denominata: “Go Green: Riusa, riduci, Ricicla”. Beneficiari dell’iniziativa sono i plessi scolastici, che partecipando possono aderire alla campagna #StopSingleUsePlastic, andando così a limitare gli oltre 11 miliardi di bottiglie in plastica consumate ogni anno in Italia. Sulla scia delle numerose iniziative dedicate al #PlasticFree presenti in tutti i paesi d’Europa, la Provincia di Rieti ha provveduto all’acquisto di 5000 borracce riutilizzabili per gli studenti del suo territorio. Il Presidente della Provincia Mariano Calisse promotore dell’iniziativa invita gli istituti e i plessi scolastici a farne richiesta e a distribuirli ai loro alunni