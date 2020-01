Fara Sabina, Roberta Cuneo scende in campo con il gruppo Fara 3.0

Sulla carta una “conferenza stampa”, nella realtà dei fatti l’apertura di un vero e proprio comitato elettorale. Pronto a lavorare fin da subito alle amministrative del 2021, o forse, chissà, ad una tornata anticipata dalla caduta del sindaco Davide Basilicata, ormai ufficialmente in minoranza nella sua maggioranza. Da oggi (o meglio da sabato 18 gennaio) la “facente funzione” di sindaco è Roberta Cuneo, leader del gruppo “Fara 3.0” presentatosi ad una sala gremita di persone, a testimonianza di un malcontento nei confronti del “cerchio magico” andato ormai ben oltre il perimetro delle aule politiche. I toni sono pacati e concilianti, ma allo stesso tempo decisi, e più che mai intenzionati a far valere le proprie ragioni nei confronti del sindaco. “Il nostro gruppo nasce dalla volontà di portare avanti le nostre idee per il futuro di questa città – esordisce la Cuneo – con la correttezza di chi vuole portare a termine un percorso con chi ci ha dato fiducia nel 2016, ma anche con la consapevolezza di voler tornare a porre l’attenzione necessaria ad alcuni punti del programma elettorale che a nostro avviso sono stati lasciati indietro, e sui quali i cittadini di Fara Sabina ci hanno invece dato fiducia”. Parole d’ordine “collaborazione”, ma anche “connessione”, con il resto della maggioranza e con il territorio, ma soprattutto con il gruppo di Fratelli d’Italia (composto da Simone Fratini e Chiara Costantini, ndr), con il quale viene resa pubblica sin dal principio una “forte collaborazione”. I temi affrontati sono quelli “caldi” dell’attualità amministrativa; dalla delicata situazione dei cimiteri comunali allo stato delle finanze dell’Ente, passando per le partecipazioni e i grandi capitolati d’appalto, sui quali si annuncia già da subito “maggiore attenzione”. Il tema centrale, ribadito non solo da Roberta Cuneo ma anche dagli assessori Giacomo Corradini, Paola Trambusti, e dai consiglieri Fabio Bertini e Mauro Pinzari (che sono gli altri componenti di Fara 3.0), è quello di riportare al centro della scena politica le cose (da fare) e non le persone, con la volontà di collaborare con il gruppo del sindaco, ma anche con la consapevolezza di essere ormai determinanti per ogni provvedimento.Si apre dunque una stagione politica nuova, dopo otto anni e mezzo in cui, nel bene e nel male, al centro c’era sempre e solo Davide Basilicata. A suonare i titoli di coda è chi forse fino all’ultimo ha cercato di ricucire strappi ormai impossibili da tenere insieme, ovvero l’assessore Corradini: “Più volte – dice – e in più occasioni, abbiamo chiesto, ho chiesto al sindaco un cambio di passo. Ma questo cambio non c’è mai stato”. Più chiaro di così…

Paolo Giomi