Rieti, dalla Provincia 4 milioni di euro per l'edilizia scolastica

Vuoi per meriti dell’attuale amministrazione provinciale, vuoi soprattutto per la generosità del governo che ultimamente ha riaperto i rubinetti delle risorse destinate alle Province, ma il 2019 è stato senza dubbio l’anno dell’edilizia scolastica tornata prepotentemente al centro delle attenzioni delle amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche. Alcuni macro dati per comprendere meglio il fenomeno. Nel 2018 l’amministrazione provinciale aveva messo a bilancio solo 330 mila euro tutti spesi per la manutenzione e con zero euro destinati agli investimenti. Nel 2019 i soldini messi a bilancio per l’edilizia scolastica sono saliti a 4 milioni e 150 mila euro di cui quelli finora investiti sono stati 2 milioni e 300 mila e la restante fetta verrà spesa nei prossimi mesi.