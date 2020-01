Rieti, serra di marijuana in casa: arrestato giovane di Greccio

I Carabinieri di Contigliano hanno arrestato un giovane incensurato di Greccio. Hanno perquisito l'abitazione del ragazzo e hanno scoperto che una piccola serra dotata di impianto di illuminazione ed aereazione all’interno della quale era in corso la coltivazione di tre piantine di marijuana. Nel corso della perquisizione, sono stati poi rinvenuti complessivamente più di 300 grammi di marijuana già esiccata, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro contante di oltre 1500 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sostituto procuratore ha deciso che lo stesso fosse ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Al giovane, titolare tra l’altro di porto d’armi, in virtù di quanto riscontrato, sono state ritirate in via cautelativa, le armi in suo possesso regolarmente detenute.