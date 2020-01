Sciopero del trasporto pubblico a Poggio Mirteto e Fara Sabina

Il prossimo 3 febbraio, dalle 11 alle 15, si fermeranno i bus del trasporto pubblico locale di Poggio Mirteto. E con essi le corse del servizio “integrato” con il Comune di Fara Sabina, che riguardano principalmente i collegamenti tra le due stazioni ferroviarie. Non era mai accaduto nella storia dei due servizi di tpl – interamente finanziati dalla Regione Lazio – che il personale dell’azienda incaricata di fornire il servizio pubblico, nella fattispecie la società Autolinee Troiani, incrociasse le braccia. Per protestare contro quelle che i rappresentanti della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti, la Fast Confsal, definisce “condizioni di lavoro non più accettabili”. “Società private si spartiscono il mercato del tpl, tagliando sul costo del Personale – si legge nella nota sindacale – il personale è costretto ad effettuare turni di 12 ore pagati come turni di 6, a sottostare ad una distribuzione dei carichi di lavoro a dir poco aleatoria, ad una discutibilissima selezione degli interlocutori per portare avanti le relazioni industriali. Come Slm Fast Confsal, non possiamo più assecondare questi comportamenti, il nostro metodo di lavoro è basato sul rispetto delle regole, su quello reciproco, e sulla serenità. Per questo motivo sciopereremo il 3 febbraio dalle 11 alle 15”.