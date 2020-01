Ricostruzione, il vescovo Pompili: “Il Centro Italia rischia lo spopolamento”

“Siamo entrati in un cono d’ombra e ci scontriamo con la fragilità del quadro istituzionale. Nel centro Italia urge agire subito o i luoghi colpiti dal sisma del 2016 rischiano lo spopolamento, di più la desertificazione”. È l’allarme lanciato dal vescovo, monsignor Domenico Pompili, intervenuto alla presentazione di un libro-denuncia sul terremoto che ha raso al suolo Pescara del Tronto, frazione del comune di Arquata, dove Marcello Filotei, giornalista dell’Osservatore Romano, autore di “L’ultima estate. Memoria di un mondo che non c’è più”, ha perso entrambi i genitori sotto le macerie. Il vescovo non vede grandi segnali di ripresa: “Il fatto è che ci scontriamo con la fragilità del quadro istituzionale. C’è un turn-over continuo per cui si inizia il discorso con un governo e poi se ne trova un altro, con la conseguente sfiducia della gente. Non dimenticare è la cosa più importante perché dopo la fase iniziale in cui è arrivata la solidarietà di tanti siamo entrati in un cono d’ombra come se il problema fosse risolto e invece non è affatto risolto e attende soluzioni tempestive soprattutto in deroga alle normative abituali perché altrimenti non ne veniamo a capo. Il che significherà la desertificazione del territorio”