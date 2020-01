Fara Sabina, prelievo forzoso di un milione di euro dalle casse comunali

Comune “commissariato” per un solo procedimento, quello del commissario ad acta incaricato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che nei giorni scorsi, con poteri sostitutivi della giunta comunale, ha effettuato un prelievo forzoso dalle casse comunali di quasi un milione di euro. 928mila euro, di cui 873mila prelevati dal fondo di rotazione e 55mila direttamente dalle casse comunali, compresi circa 33mila euro di interessi maturati in questi mesi dall’inerzia dell’Ente, punito per non aver ottemperato all’ultimo atto della lunghissima (e annosissima) vicenda della sentenza “ex 167”, che ha visto, nel lontano 2014, la Corte d’Appello di Roma condannare il Comune di Fara Sabina a risarcire ad un privato cittadino di Passo Corese 1 milione e 200mila euro, 400mila euro dei quali già versati in una prima tranche. Risultata essere l’unica tranche versata, almeno fino ad ora, in barba all’accordo transattivo stipulato tra le parti. Ecco perché, non vedendo arrivare il risarcimento, lo stesso privato, sostenuto dai suoi legali, si è rivolto di nuovo al Tar, chiedendo la nomina di un commissario straordinario in grado di prelevare i soldi dovuti senza passare per la giunta.