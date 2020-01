Rieti, abitazione di Poggio Nativo in fiamme. In salvo il proprietario

Paura nella mattinata del 14 gennaio. I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nelle prime ore della mattinata in una abitazione a Poggio Nativo, in via Antonili, a causa di un principio di incendio all'interno di un appartamento diviso su più livelli abitativi. Giunti prontamente sul posto i pompieri sabini si sono messi subito all'opera ed hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza l'appartamento e consegnando ai sanitari del 118 il proprietario dell'abitazione per le cure del caso in quanto l'uomo, nell'intento iniziale di spegnere le fiamme, era stato circondato dal fumo sprigionatosi dal principio d'incendio stesso. Presenti a gestire la situazione emergenziale anche i Carabinieri della locale stazione.