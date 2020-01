Rieti, guasto alla caldaia della scuola di Talocci. Bambini in classe al freddo

Guasto che vieni, guasto che vai. Neanche il tempo di rimettere i dieci ospiti del centro Alzheimer di Canneto all’interno della struttura chiusa lo scorso 7 gennaio per un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento, che il Comune di Fara Sabina si trova a gestire un’altra grana legata alla rottura di una caldaia. Succede, stavolta, alla scuola primaria di Talocci, dove ieri mattina i termosifoni delle cinque classi di asilo ed elementari si sono spenti, con i piccoli studenti costretti a seguire le lezioni con sciarpe e cappotti. E anche qui, da quanto si apprende, la situazione non è nuova al Comune di Fara Sabina, dal momento che già diverse segnalazioni sarebbero state inviate all’ente per portare all’attenzione il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del plesso. Che già lo scorso 7 gennaio, al rientro dalle vacanze di Natale, aveva mostrato segnali di cedimento, costringendo la struttura municipale ad intervenire d’urgenza. A comunicarlo è direttamente il neoassessore alle manutenzioni Maria Di Giovambattista, che in merito all’accaduto spiega: “Il problema che si è verificato nella scuola di Talocci nella nottata di ieri (tra domenica e lunedì, ndr) è diverso da quello su cui eravamo intervenuti al rientro dalle vacanze natalizie; questa volta si è trattato semplicemente di un piccolo imprevisto collaterale nel locale caldaia, facilmente risolvibile. Questa mattina (ieri mattina, ndr) appena abbiamo ricevuto la segnalazione, ci siamo immediatamente adoperati ed abbiamo risolto il problema. In questo momento è tutto funzionante e la scuola si è scaldata. Scusandoci per l’ennesimo imprevisto, restiamo vigili monitorando costantemente la situazione in tutte le strutture di competenza comunale”.