Monterotondo, per la prima volta la sfilata di Sant'Antonio senza il carro di Ferruccio Lanza

“Quest’anno non sarò presente con il mio Serafino alla Cavalcata 2020”. Un semplice messaggio, tra l’altro affidato ai social, ha scatenato un vero e proprio putiferio. Non era questo l’intento di Ferruccio Lanza, un vero e proprio simbolo a Monterotondo della festa in onore di San’Antonio, in programma questo week end a Monterotondo con i suoi momento clou, in particolare la cavalcata e la torciata. La storia è semplice. Da decenni Ferruccio Lanza partecipa alla cavalcata della domenica mattina con un calesse addobbato di fiori, trainato dal suo fedele asinello Serafino. I nuovi regolamenti stilati dalla Pia Unione non permettono, per ragioni di sicurezza, di utilizzare le carrozze: ecco perché Serafino non parteciperà alla sfilata. Sono pochi i monterotondesi che non conoscono Lanza e per questo l’“esclusione” di Serafino è diventata tema di dibattito.