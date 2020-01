Rieti, aperti i lavori ad Amatrice della prima giornata sull'alfabetizzazione sismica

E' iniziata questa mattina (13 gennaio) presso l'istituto omnicomprensivo Sergio Marchionne nella frazione San Cipriano ad Amatrice la prima giornata regionale dell'alfabetizzazione sismica. Il Lazio è la prima e unica regione italiana a aver istituito per legge una giornata dedicata a questo tema e è stata scelta la data del 13 gennaio in memoria del terremoto del 13 gennaio del 1915 che devasto' la regione della Marsica, in Abruzzo, e le aree limitrofe del Lazio, come la valle del Liri e il Cicolano, causando oltre 500 vittime. Previsti gli Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Claudio Di Berardino, assessore regionale politiche per la ricostruzione, Sergio Pirozzi, consigliere regionale e presidente della XII commissione Emergenze, Protezione Civile e Ricostruzione e Fabio Refrigeri, consigliere regionale e presidente della IV commissione Bilancio.