Rieti, file e disagi al Cup della Asl. Attimi di tensione in via delle Ortensie

Un'altra mattinata difficile al Cup della Asl si via delle Ortensie dove, già dalle prime ore di apertura degli sportelli di questa mattina 13 gennaio, decine di persone erano in fila per prenotare visite ed esami. Momenti di tensione, in particolare, davanti all'ufficio riservato a invalidi, bambini e donne in gravidanza, con la gente che ha più volte alzato la voce chiedendo i motivi di tanta lentezza e sollecitato l'intervento del direttore. È così dal 16 dicembre scorso e la gente, per lo più anziani, è stanca di tale disservizio. Da quando cioè è stato installato il nuovo sistema operativo che ha rallentato le procedure