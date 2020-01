Auto si ribalta sulla superstrada all’uscita Rieti ovest: 2 feriti

I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti bella serata di ieri sulla superstrada SR.79, all'altezza dell'uscita di Rieti Ovest dove, per cause in via di accertamento, un'auto si era cappottata. Sul posto, oltre i sanitari del 118, è intervenuta anche la Polizia di Stato per i canonici rilievi del caso. I due feriti, una volta stabilizzati, sono stati successivamente trasportati dai Sanitari al nosocomio provinciale di Rieti.