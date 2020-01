Rieti, centro alzheimer di Fara: incerta la riapertura

Diventa un caso la chiusura del centro “CasAmica” per i malati di alzheimer di Canneto, che lo scorso 7 dicembre ha cessato le sue attività – e la conseguente assistenza per circa 10 persone affette da deficit cognitivo – per via del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. La notizia, pubblicata ieri dal Corriere di Rieti, ha suscitato un vespaio di polemiche, e nuove dure critiche all’amministrazione Basilicata, sempre più allo sbando dopo un rimpasto di giunta che ne ha definitivamente spezzato l’ossatura. Sulla vicenda interviene anche il neoassessore ai lavori pubblici, Maria di Giovambattista, che nel voler rassicurare sia i gestori del centro che le famiglie degli ospiti, sostiene come il Comune di Fara Sabina possa essere in grado di “poter risolvere la situazione in pochissimi giorni; ci scusiamo con i frequentatori del centro per il disagio, che purtroppo può capitare in questo periodo dell’anno. Appena nominata assessore – prosegue la Di Giovambattista, che avendo ricevuto gli incarichi di governo da una manciata di giorni non può di certo essere additata delle responsabilità per i malfunzionamenti delle strutture pubbliche – ho immediatamente richiesto una mappatura di tutti gli impianti pubblici di riscaldamento, in modo tale da poter stilare con gli uffici un piano straordinario di interventi che permetterà di limitare i disagi il più possibile”.