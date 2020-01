Rieti, 400 mila euro per le attività produttive

“Rieti 2020 Parco circolare diffuso”: è possibile presentare i progetti per accedere ai 400 mila euro di incentivi per le attività produttive, culturali e sportive. “Un ottimo strumento nel momento giusto”, commenta il vice sindaco Daniele Sinibaldi. Del progetto Rieti 2020, fiore all’occhiello della giunta Petrangeli, per cui molto si spese l’allora assessore Giovanni Ludovisi, molto si è detto per quanto riguarda le opere infrastrutturali volte alla riqualificazione del cosiddetto “anello verde”, con lo scopo di fare di Rieti una “Vital City”.