Rieti, spacciava cocaina al nucleo industriale: denunciato albanese

Albanese denunciato per spaccio. Era intento ad aspettare la clientela all’interno della propria auto presso l’area industriale di Santa Rufina, dove veniva avvicinato da giovani reatini in cerca di stupefacenti, ma il “business” è stato disturbato dall’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cittaducale arrivati al momento dello scambio. Alla vista della pattuglia un giovane albanese residente a Cittaducale, ha fatto fuggire l’auto con all’interno i clienti ed ha cercato di disfarsi dell’involucro contente lo stupefacente gettandolo nella vegetazione dal finestrino dell’auto, ma la mossa è stata notata dai Carabinieri che prontamente hanno bloccato l’uomo e rinvenuto la droga. La sostanza rinvenuta, identificata subito dopo come cocaina, era confezionata in una piccola ampolla in plastica termosaldata, pronta per essere facilmente scambiata tramite un veloce affiancamento dei veicoli. La successiva perquisizione del giovane, permetteva di accertare che lo stesso, oltre allo stupefacente, era in possesso di una quantità di denaro in banconote di piccolo taglio, presumibile frutto dello spaccio.