Rieti, 20 milioni per i lavori sulla Salaria. Lunedì al via i lavori

Lunedì prossimo 13 gennaio apriranno i cantieri per la realizzazione della bretella di collegamento tra la Salaria e l’autostrada A1 Dir, all’altezza del centro abitato di Monterotondo Scalo; il completamento dell’opera, dell’importo di 20 milioni, è previsto entro la fine dell’anno. L’intervento è realizzato in attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Anas, che prevede l’utilizzo di 9 milioni e 650mila euro funzionali alla messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Monterotondo Scalo, finanziata all’interno dell’accordo di programma tra ministero dell’Ambiente e Regione Lazio, in cui il primo ha inserito l’intervento in accordo con Regione e Anas.