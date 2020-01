Rieti, niente riscaldamento: chiude il centro alzheimer di Fara Sabina

Il centro diurno per malati di Alzheimer “CasAmica” chiude per mancanza di riscaldamento. Dopo i disservizi ai locali comunali di Fara capoluogo e Passo Corese, dopo l'ennesimo malfunzionamento nella “nuova” scuola di Borgo Quinzio, anche la struttura di Canneto, che da quasi due anni ospita una decina di persone affette da deficit cognitivo, è stata costretta a chiudere per il mancato riscaldamento dei locali, di proprietà del Comune di Fara Sabina. A dare la notizia è il responsabile del centro, nonché esponente dell'associazione Ospedale Domiciliare di Roma e del Lazio, Angelo Tarizzo: “Già prima delle vacanze avevamo iniziato a constatare un progressivo malfunzionamento nell'impianto che riscalda i locali del centro – dice con non poco rammarico – poi, al ritorno in sede dopo le vacanze di Natale (il 7 gennaio) ci siamo accordi che l'impianto non funzionava più, e così abbiamo dovuto lasciare la struttura e riaccompagnare a casa i nostri ospiti”.