Rieti, arrivano 320 mila euro per il recupero dello Strampelli

Lo Strampelli di Campomoro tornerà a svolgere il suo ruolo, a dare la buona notizia Claudio Valentini assessore al bilancio del Comune di Rieti. La notizia dello stanziamento di fondi per 320 mila euro per la creazione del Centro nazionale di agricoltura digitale è stata accolta con soddisfazione in quanto porrà il capoluogo al centro dell’innovazione e della ricerca. Un ruolo importante, ma non certo inedito per la terra che è stata testimone dello straordinario lavoro di un genio della caratura di Nazareno Strampelli, ed era proprio il destino ed il futuro di uno dei luoghi più importanti di quella epopea a destare preoccupazione: la storica sede dell’istituto Strampelli di Campomoro.