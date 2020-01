Passo Corese, inaugurato il nuovo asilo nido comunale

Meglio tardi che mai. Ieri mattina i piccolissimi studenti del Comune di Fara in Sabina hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel nuovo asilo nido comunale di via Giulio Cesare, a Passo Corese. Asilo che, come deliberato all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale, ha preso il nome della compianta consigliera comunale Maria Teresa Lorenzini, prematuramente scomparsa il 9 luglio del 2018, e da sempre vicina al mondo della scuola. Il nuovo plesso scolastico comunale, in grado di ospitare circa 40 bambini del nido, è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata, delle autorità locali, dei parenti e dei familiari della consigliera Lorenzini, delle insegnanti e del personale che lavora presso la struttura, ospitata fino alla fine del 2019 nei locali della parrocchia Santa Croce, lungo la strada regionale Ternana. E ora, finalmente, arrivato a “casa sua” al termine di un percorso che dire titanico è dire poco: un cantiere durato oltre 10 anni, tra ritardi, interruzioni dei lavori, abbandoni e riprese, e una burocrazia senza fine. Adesso, per fortuna, l’opera ha potuto aprire le sue porte.

Paolo Giomi