Rieti, al via i saldi invernali. Tutti a caccia dello sconto

Dopo il Black Friday e i regali natalizi lo shopping non si ferma perché da oggi 4 gennaio anche a Rieti, inizieranno i saldi invernali 2020 che termineranno il prossimo 15 febbraio. I negozi proporranno la merce a prezzi ribassati potendo applicare, come spiegato dal presidente di Ascom- Confcommercio, Leonardo Tosti, “percentuali diverse di sconto che saranno a discrezione dei commercianti”. Un fine settimana “lungo” con l'Epifania che cadrà di lunedì e che, questa è la speranza dei commercianti, porterà un numero elevato di persone in centro e non solo per trovare l'occasione tra capi d'abbigliamento, calzature e accessori di vario genere . “Ogni anno – dice Leonardo Tosti – presidente di Ascom-Confcommercio – ci auguriamo sempre la stessa cosa: che i saldi portino un po' di ossigeno ai commercianti che, come accade in ogni parte d'Italia, risentono inevitabilmente della crisi”. Molto spesso saldi non è uguale a convenienza e spesso i clienti incappano in sconti fasulli o falsati. Quindi è proprio Confcommercio, come anche l'Unione Consumatori a dare dei punti fermi da seguire per gli acquirenti e regole da rispettare per i commercianti che devono, per ogni capo, applicare il cartellino con il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto separando la merce in saldo da quella a prezzo intero come anche dalle nuove collezioni. Inoltre se uno dei capi o calzature acquistati risulta fallato, il cliente ha diritto a chiederne, presentando lo scontrino, la sostituzione o al rimborso. La partenza dei saldi invernali arriva dopo le vendite di Natale che, “rispetto allo scorso anno - a parlare sempre Tosti – hanno registrato un fatturato che ha eguagliato quello dello scorso anno. Quindi non è cambiato nulla ma fortunatamente non abbiamo registrato nemmeno un calo e questo in qualche modo fa ben sperare per questo mese”. Quella dei saldi è ormai una tradizione consolidata anche a Rieti, nonostante siano molti i cittadini che preferiscono allontanarsi da Rieti per acquistare nei grandi centri commerciali di Roma e Terni. Anche i saldi, quindi, come accade in altre occasioni, vedranno ancora una volta un confronto, spesso impari, tra piccola e grande distribuzione e la speranza è che “non siano i commercianti al dettaglio a rimetterci ancora una volta” dice Tosti.La speranza che si possa chiudere in modo positivo rimane e il presidente di Ascom Confcommercio Rieti, come i commercianti del centro storico in particolare, punta a una risalita proprio grazie ai saldi che rimangono l'ultima speranza di fare cassa con ciò che è rimasto invenduto delle collezioni invernali. Il “problema” Ztl non esiste più e quindi, se e cose non dovessero andare nel modo sperato non si potrà dare la colpa alla zona a traffico limitato ma si dovrà prendere atto che la crisi non è passata.

Paola Corradini