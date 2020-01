Pescorocchiano: fienile in fiamme, paura per gli inquilini di una casa adiacente

I vigili del fuoco di Rieti stanno intervenendo dalle prime ore di questa mattina, sabato 4 gennaio, nella località Castelluccio, nel Comune di Pescorocchiano, a causa di un principio di incendio su di una struttura rurale agricola. Arrivati sul posto i Pompieri della sede centrale si sono messi subito all'opera per portare soccorso alle persone presenti nell'abitazione adiacente e per mettere l'intere strutture in sicurezza in quanto a prendere fuoco è stata la paglia stipata all'interno della cascina che ha successivamente coinvolto anche le travi portanti in legno.