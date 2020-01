È morto il 64enne che domenica scorsa è rimasto gravemente ferito in una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Borgo Velino. Angelo Piacente era di Rocca di Fondi; a colpirlo con uno sparo partito per sbaglio dal fucile di un compagno di battuta di caccia. Il Piacente in questi giorni era stato sottoposto a diverse operazioni a causa delle profonde ferite causate dalla fucilata ed è morto per le complicanze della sua situazione alle 5 di mattina del 3 gennaio. Era ricoverato al De Lellis di Rieti da domenica scorsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cittaducale, con la morte del cacciatore cambia anche il capo d'imputazione che passa da lesioni colpose gravissime a omicidio colposo.