Comune di Rieti, targa di ringraziamento a 19 dipendenti andati in pensione

L’Amministrazione comunale di Rieti ha organizzato una piccola cerimonia di ringraziamento per 19 dipendenti dell’Ente che hanno maturato il diritto alla pensione nel corso del 2019. All’evento organizzato e offerto dall’assessore al personale Oreste De Santis, dal Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e dal consigliere comunale Ettore Saletti, hanno partecipato i 19 pensionati - ai quali è stata consegnata una targa di ringraziamento - gli altri dipendenti dell’Ente e vari amministratori comunali.

“I dipendenti sono la spina dorsale dell’Ente – ha dichiarato l’assessore al personale Oreste De Santis – come noto, viviamo tempi difficili ai quali, nonostante tutto, stiamo cercando di sopperire, riorganizzando la macchina comunale e sfruttando tutte le occasioni offerte dalle norme per implementare i servizi resi dalla struttura comunale. Per noi i dipendenti sono fondamentali e, anche attraverso questa piccola cerimonia organizzata per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto omaggiare i nuovi pensionati per la prestazione che hanno svolto a servizio della comunità locale. Un giusto riconoscimento per l’impegno profuso”.