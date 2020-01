Rieti, schianto tra due auto sulle comunali: tre persone ferite

Incidente stradale intorno alle 16 di oggi, giovedì 2 gennaio, all’incrocio tra via Chiesa Nuova e via Comunali, già oggetto di numerose richieste per realizzare una rotatoria. Due vetture si sono scontrate: danni ai veicoli, uno dei quali uscito di strada attraversando la ciclabile sulla quale fortunatamente non stava transitando nessuno. Feriti gli occupanti dell’auto, soccorsi dai sanitari del 118 arrivati con tre ambulanze. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Rieti per i rilievi.