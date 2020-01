Si chiama Leonardo e pesa 3,2 kg il primo nato del 2020 a Rieti

Ron Howard: il mio Pavarotti. Ho cercato di raccontare il mito

Roma, 2 gen. (askanews) - Un documentario per 'Big Luciano': ecco l'intervista a Ron Howard dove il grande regista racconta il suo Pavarotti, l'uomo carismatico, il personaggio, l'artista come emergono dal film che ha realizzato. "Pavarotti" è una produzione Imagine Entertainment White Horse Pictures in collaborazione con TIMVISION e Wildside, e sarà su TimVision a partire dall'8 gennaio. "L'ho ...