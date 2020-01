Abitazione in fiamme all’alba in Sabina, una persona muore carbonizzata

Una persona è morta carbonizzata questa mattinata, 1 gennaio, a causa dell’incendio della propria abitazione. La tragedia è avvenuta a Montopoli, in via Fontanelle, 44. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dalle ore 5.20. Presenti anche carabinieri e personale dell’Ares 118. Sono in corso le indagini per appurare le cause della tragedia.

Seguono aggiornamenti.