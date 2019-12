Rieti, schianto a Poggio Bustone. Due feriti, uno è grave

Sangue sulle strade anche l'ultimo giorno dell'anno. Nel primo pomeriggio del 31 dicembre intorno alle 16,30 si è registrato un grave incidente a San Pietro di Poggio Bustone, sulla Provinciale 2 che attraversa l’abitato e che collega la frazione a Poggio Bustone. Per cause da accertare un’auto si è scontrata con un’Ape. Grave le condizioni del conducente dell’Ape, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo esser stato stabilizzato dal 118, l’uomo è stato trasferito a Roma al Gemelli, necessario per le sue condizioni critiche dovute al forte impatto. In ospedale a Rieti con l’ambulanza, la donna alla guida della vettura: ferita e sotto choc, è stata affidata ai sanitari del De Lellis per accertamenti e le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e i rilievi.