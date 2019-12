Rigenerazione urbana, ok dal consiglio comunale di Rieti

Su proposta dell’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, il Consiglio comunale che si è tenuto lunedì 30 dicembre, ha approvato le due delibere di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge regionale n.7/2017 in tema di rigenerazione urbana.

“Grazie a queste misure, fortemente volute dall’Amministrazione Cicchetti – commenta l’assessore Antonio Emili – in tutto il territorio comunale, ad eccezione del solo centro storico e delle sole aree agricole ad oggi prive di insediamenti urbani, i cittadini potranno eseguire interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione del proprio fabbricato, beneficiando della possibile di ampliarlo del 30% nonché della ulteriore facoltà di mutarne la destinazione d’uso e la localizzazione originaria. In via del tutto analoga, sempre in forza delle deliberazioni adottate dall’Amministrazione Cicchetti, i cittadini godranno della facoltà di aumentare sino al 20% la superficie dell’edificio di loro proprietà e di trasferirne la collocazione preesistente, anche a fronte di un intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, beneficiando, in tal caso, anche della possibilità di usufruire del contributo finanziario previsto dalle leggi sul sisma bonus e sull’eco bonus. Trova affermazione, così, la volontà della Giunta Cicchetti di intraprendere ogni azione utile a promuovere la rinascita ed il rilancio economico del territorio reatino – conclude l’assessore Antonio Emili – attraverso l’azione che la maggioranza ha intrapreso da tempo per favorire, in particolare, la riqualificazione delle periferie e degli edifici più degradati del tessuto urbano. Al contempo le misure adottate dall’Amministrazione Cicchetti incentivano il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici destinati ad ospitare le civili abitazioni, favorendo la messa in sicurezza la salvaguardia della popolazione locale. In linea con le iniziative già avviate per la riqualificazione delle ex aree industriale, dell’ex ospedale civile reatino e dell’ex mercato coperto, come pure coerentemente all’azione compiuto per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, con l’approvazione delle delibere di attuazione della legge sulla rigenerazione urbana, quindi, l’Amministrazione Cicchetti compie un ulteriore salto di qualità nella battaglia intrapresa per favorire la rinascita, la messa in sicurezza e il rilancio economico ed occupazione del territorio reatino”.