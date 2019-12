Da Ciampino ad Amatrice, una serata per raccogliere fondi a tre anni dal sisma

“Una serata di grande beneficenza in cui a vincere sono state la solidarietà e la vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, che ha devastato il centro Italia, in particolare la piccola Amatrice, dove le ferite del sisma sono ancora vive. Sono passati tre anni da quei tragici eventi e il 28 dicembre scorso all’Orion Arena di Ciampino è stata organizzata una importante raccolta fondi, una serata evento alla quale hanno partecipato cantanti, attori, comici e sportivi. Una kermesse molto apprezzata, quella promossa da Duncan Eventi con consegna di tutto il ricavato Live a chi ancora vive in condizioni di disagio.

Musica Live, Cabaret e DJ Set hanno fatto da sfondo a un appuntamento, che ha visto brillare la stella della cantautrice romana, Carol Maritato, che ha deliziato la platea con l’esibizione di “Dimmi di te”, il bel singolo già in classifica e “Fortuna”, il nuovo brano dell’attesissimo album in uscita la prossima estate. “E’ stato un onore e un piacere cantare in questa splendida kermesse, magistralmente presentata da Gabriella Oddi e fortemente voluta da Simone Scarcelletti. La dimostrazione che insieme si può fare del bene, all’insegna dell’affetto e della solidarietà” ha detto Carol Maritato.