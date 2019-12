Cacciatore ferito, indagato dalla Procura di Rieti l'amico per lesioni colpose gravi

Restano gravissime le condizioni di Angelo Piacente, il 64enne cacciatore colpito da una fuciliata nei boschi di Borgo Velino durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo già domenica è stato sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici: il primo al basso ventre e il secondo per bloccare una emorragia interna. L’uomo presenta anche fratture al bacino e questo, unitamente al quadro clinico decisamente critico, ha sconsigliato il trasferimento al policlinico Gemelli in eliambulanza.

Le sue condizioni rimangono gravissime ed attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale De Lellis in attesa di un terzo intervento chirurgico.

Angelo Piacente è originario di Rocca di Fondi, una frazione a pochi chilometri da Antrodoco, ma risiede da tempo a Vasche di Castel SantAngelo. Qui la notizia del grave incidente si è diffusa rapidamente destando sconcerto tra quanti lo conoscono proprio per la sua grande passione per la caccia. Purtroppo le sue condizioni continuano ad essere critiche e le prossime ore saranno decisive.

Intanto la Procura di Rieti, come anticipato ieri ha aperto un fascicolo con la configurazione dell’ipotesi di reato di lesioni personali colpose nei confronti dell'amico dal quale è partito il colpo, ma anche per l’accertamento del rispetto del regolamento per l’attività venatoria e delle norme di sicurezza previste per la caccia al cinghiale. Infatti i carabinieri forestali di Posta stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso visto che la squadra stava operando nel comprensorio dell’Ambito territoriale di caccia Atc/Ri2. In particolare l’episodio è accaduto in località Vatillo di Borgovelino, una zona boschiva dal fondo accidentato ma frequentata da molti cacciatori proprio per la numerosa presenza di cinghiali. Anche ieri la zona è stata oggetto di un nuovo sopralluogo al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il compagno di caccia dal quale è partito il colpo di fucile che ha trafitto l’addome di Piacente, è stato ascoltato più volte dai carabinieri per capire se si sia trattato come sembra di un errore di valutazione commesso dallo stesso cacciatore o se il colpo sia partito accidentalmente. Le indagini avviate lo stabiliranno meglio nelle prossime ore, per il momento il fucile è stato sequestrato. I compagni di battuta comunque lo descrivono come un cacciatore esperto e sicuramente molto attento a mettere in pratica ogni norma prudenziale per garantire la sicurezza drante le battute di caccia in gruppo.