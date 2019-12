Al Terminillo collaudata la pista sintetica per lo sci di fondo

I ragazzi del corso formazione maestri sci di fondo regione Lazio sono stati impegnati nel collaudo della pista sintetica allestita presso il campo d'altura Cinque Confini. “In assenza di neve, una nuova sfida, che vede, nella presenza dei futuri maestri, la possibilità per la nostra montagna di essere anche guardata dal Collegio Maestri come luogo per eventuali moduli di formazione - fa sapere Matteo Monaco -. Saremmo felici che il presidente della Provincia Mariano Calisse venisse a toccare con mano le molteplici possibilità (pista illuminata, impianto di innevamento artificiale, ndr) che i Cinque Confini offrono, grazie anche all'impegno dell’amministrazione provinciale”. L’idea di allestire una pista sintetica di fondo per intrattenere i turisti del Terminillo anche in assenza di neve era stata dei maestri di sci dei “Cinque Confini” in collaborazione con il Csi, il Consorzio Smile e gli imprenditori locali Loris Casadei e Antonio Cavalli. “Ovviamente la nostra speranza è che la pista di sci di fondo sintetica possa essere utilizzata magari solo in estate mentre d’inverno la Provincia provveda a mettere in funzione l’innevamento artificiale” conclude Matteo Monaco.