Al Terminillo raffiche di vento a 150 km/h e temperature a -10°

Venti da record e temperature sottozero al Terminillo. Tra il 28 ed il 29 dicembre sono state registrate raffiche di vento molto forti in Appennino. Sul Terminillo venti fino a 150 km/h, registrati dalla stazione meteorologica del Rifugio Sebastiani. Secondo Meteoregionalazio.it l’irruzione fredda dell’ultimo weekend dell’anno ha portato con sé forti venti di Grecale che sono stati particolarmente impetuosi in quota. La stazione meteorologica situata sul Rifugio Sebastiani a due passi dalla Sella di Leonessa del monte Terminillo intorno alle 22 di domenica, ha registrato una raffica massima di 149,7 km/h. Non è la prima volta infatti che proprio dall’apertura della Sella, i venti si incanalano enfatizzandosi grazie all’effetto Venturi.

Attualmente il vento continua a soffiare tra i 60 e gli 80 km/h (valori di vento medio) e si è fermata soltanto dalla giornata di ieri, quando l’anticiclone Azzorriano attualmente posizionato sulla Penisola Iberica, si estenderà verso est anche sul bacino Mediterraneo apportando condizioni stabili per i giorni a ridosso di Capodanno.

Ma al vento forte si sono aggiunte anche le temperature basse proprio grazie all’ultima perturbazione del 2019. La colonnina del mercurio pur in mancanza di neve è scesa ovunque in provincia specie nelle zone montane. I valori minimi si sono registrati al Terminillo, rifugio Sebastiani, con la temperatura minima che ha raggiunto i -9,4°C. Valori ampiamente negativi a Leonessa -6,4°C e Amatrice, Rifugio Bagnoli -3,9°C. A Rieti capoluogo la temperatura minima è stata registrata a Quattro Strade: -3°C.

Lu.Spa.