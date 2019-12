Festa di Capodanno in piazza a Rieti senza l'uso di petardi e bevande alcoliche

Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato l’ordinanza per il divieto di introduzione e uso di spray urticanti, di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande nonché il divieto di utilizzo di petardi e materiale pirotecnico, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno presso le piazze Mazzini e Oberdan.

In particolare, in previsione della “Festa di Capodanno” in piazza Mazzini, il sindaco di Rieti, ordina:

· Il divieto a chiunque di usare ed introdurre spray urticanti, a decorrere dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1 gennaio 2020 nelle piazze Mazzini e Oberdan nonché nelle aree adiacenti

· Il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcoli e altre bevande, nelle Piazze Mazzini e Oberdan e nelle strade limitrofe, dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1 gennaio 2020.

· Il divieto di utilizzo di petardi e materiale pirotecnico anche di libera vendita, l’accensione di fuochi artificiali nelle Piazze Mazzini e Oberdan nonché nelle aree adiacenti, dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 1 gennaio 2020.