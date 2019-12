Il Rotary Club organizza un concerto per sostenere il centro per l'autismo di Rieti

Fervono i preparativi per il concerto che il 3 gennaio Nick The Nightfly (nella foto) terrà al teatro Flavio Vespasiano, e il cui ricavato sarà devoluto al Centro per l’autismo Sant’Eusanio. Il Rotary Club Rieti e la Cooperativa Onlus Loco Motiva informano che sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto presso il botteghino del teatro Flavio Vespasiano anche nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio fino a ridosso dell’inizio dell’evento, salvo disponibilità. E’ stato inoltre istituito un numero per prenotare anche telefonicamente i biglietti, è il 333.1410102 (Massimo) attivo tutti i giorni fino alla data dell’evento. Fino al 3 gennaio sarà poi possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it e presso Maistrello Musica e Dischi.