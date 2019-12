Rieti, sette milioni di euro per le strade di Amatrice e Accumoli

Babysitter speciale

Incredibile video: mamma cane allatta in mezzo alla strada una capretta baby

Il video è straordinario e per certi versi anche commovente. Dimostra come in alcune occasioni ci sia maggiore solidarietà tra gli animali che tra gli uomini. Non capita tutti i giorni di vedere un cane che allatta per strada una capretta. Le immagini arrivano da Angul, città dell'India Orientale. Incredibilmente mostrano un cucciolo di capra che si alimenta dalla mammella di un cane. Sarat Kumar ...