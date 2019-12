Rieti, scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata ad Amatrice e Cittareale

Trema ancora la terra ad Amatrice. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata dall’Ingv (istituto nazionale geofisica e vulcanologia) alle 12.44 di oggi 28 dicembre con una profondità di 10 chilometri con epicentro a tre chilometri a nord di Amatrice. La lieve scossa oltre ad Amatrice è stata avvertita anche ad Accumoli e Cittareale e nell'intera Valle del Velino ed ha provocato soltanto apprensione e un po' di paura tra gli abitanti ma nessun danno a cose e persone. Il distaccamento dei vigili del Fuoco di Posta si è recato subito sul posto per una verifica della situazione ma per il momento non ci sono state segnalazioni da parte degli abitanti.