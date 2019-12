Sabina Universitas, il Comune di Rieti riduce le quote

Il documento in preparazione sulla revisione annuale delle società partecipate a firma del dirigente Settore Finanze e Patrimonio Maria Lombardi, datato 19 dicembre, che andrà in consiglio comunale lunedì prossimo, esprime chiaro il parere della responsabile anche in merito al Consorzio Sabina Universitas e al ruolo, soprattutto economico, che giocherà il Comune di Rieti come socio di maggioranza insieme alla Fondazione Varrone. Essendo l'università la diramazione di una società consortile, c'è il rischio che il supporto del Comune possa saltare o comunque diminuire di molto. Numeri e percentuali ad oggi rimangono in sospeso in attesa del prossimo consiglio del Consorzio dove verrà discusso il bilancio della Sabina Universitas che comunque sta migliorando.