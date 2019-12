Escursionista muore dopo la caduta nel canale centrale del Terminillo

Escursionista scivola nel canale centrale del Terminillo e muore. La tragedia questa mattina (27 dicembre), tra le 9 e le 10. Si tratta di un 46enne di Vicenza che si trovava insieme ad altre tre persone sulla montagna reatina. Durante l’escursione in quota, però, qualcosa è andato storto, forse a causa del ghiaccio e l’uomo è scivolato. A dare l’allarme sono stati i compagni di cordata che inizialmente, così come i soccorritori, lo credevano ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e il 118 con ambulanza e un elicottero: da quest’ultimo il medico, con il verricello, si è calato nel canale ma non ha potuto far altro che constatare la morte del vicentino. Il corpo dell’escursionista vicentino 46enne è stato recuperato intorno alle 11.45.