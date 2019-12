Approvata la graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Rieti

L’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che con determinazione dirigenziale numero 3017 del 20 dicembre, è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all’assistenza abitativa, adottata dalla Commissione Assegnazione Alloggi di Erp nella seduta del 20 dicembre, sulla base delle domande pervenute nel periodo 1.1.2019 – 30.6.2019, a seguito del Bando pubblicato in data 27.11.2014. La suddetta graduatoria è in pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune di Rieti al seguente link: http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=84655&page=19. Gli interessati potranno prenderne visione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rieti, sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 .