Impianto a biogas a Borgorose, la Regione Lazio non si ferma

La Regione Lazio dopo aver acquisito le integrazioni e i chiarimenti discussi nel primo incontro del 22 luglio ha convocato per il 10 gennaio alle 10,30 la seconda (e definitiva) conferenza dei servizi per la procedura di rilascio Aia per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la gestione a biogas, nella zona industriale di Borgorose (piana di Spedino), presentato da Acea Ambiente. Il sindaco di Borgorose e presidente della Provincia Mariano Calisse, ricorda tutti i pareri negativi presentati in quell’occasione. “Alla luce di tutto questo – sottolinea Calisse - sono sicuro che la Regione Lazio prenderà l’unica decisione possibile e cioè la bocciatura del progetto, altrimenti dovremo manifestare in maniera forte contro di loro”.

Servizio completo sull'edizione del 27 dicembre del Corriere di Rieti