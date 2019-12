In provincia di Rieti la raccolta differenziata ferma al palo

A Montenero Sabino la medaglia d’oro per la raccolta differenziata, ultimo posto per la piccola Marcetelli. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha presentato alla camera dei deputati il rapporto Rifiuti urbani edizione 2019, elaborato sulla base dei dati raccolti l’anno scorso. In Italia ci sono sempre più rifiuti urbani da gestire: mezza tonnellata a testa, un trend destinato ancora a crescere se non verranno messe in campo efficaci politiche di prevenzione. Solo sette regioni su venti arrivano al 65% di differenziata, soglia fissata dalla normativa, e gli impianti non si dimostrano al passo con le esigenze della raccolta, essendo pochi e mal distribuiti. E’ l’organico il rifiuto più raccolto, ma alcune regioni non hanno impianti per trattarlo e nell’anno in oggetto, il 2018 appunto, sono state esportate all’estero 500 mila tonnellate di rifiuti.

