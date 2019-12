Nasce anche a Rieti "Eres tu", il collettivo femminista che dice no alla violenza

E’ nato a Rieti con il flash mob che si è svolto nel centro storico del capoluogo il collettivo femminista e transfemminista “Eres tú”, in una città dove solo nell’ultimo anno, si contano quasi 300 denunce di violenza e chissà quante non censite o taciute per paura. “Eres tú”, sei tu, significa anche tu che hai il diritto di lottare contro chi abusa di te, del tuo corpo e della tua mente; tu che combatti quotidianamente contro un mercato del lavoro che espone tutti noi ad un maggiore rischio di esclusione, ghettizzazione e vulnerabilità. "È proprio da questo forte desiderio di combattere che, dal basso, è nata l’idea di unirci, di trovarci e, autonomamente, portare nella nostra città il grido forte e chiaro di chi non accetta più un sistema sociale che discrimina e odia" dicono le organizzatrici. "Come collettivo neonato sentiamo l’esigenza di mantenere una linea politica autonoma, apartitica, lontana dalle dinamiche di palazzo e vicina alle persone che vivono sulla loro pelle l’ingiustizia della società maschilista".