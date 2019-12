La Lilt Rieti porta Babbo Natale dentro l'ospedale De Lellis

La Lilt Rieti, unitamente ad altre associazioni di volontariato, ha risposto in pieno all’iniziativa dell’Asl denominata “Babbo Natale in Corsia” che ha donato ai ricoverati all’ospedale San Camillo De Lellis qualche momento di serenità. Per l’associazione di via dei Salici erano presenti Gianni Brunelli, Franca Grillo, Valentina Liguori, Franco Scipioni, quest’ultimo perfettamente a suo agio nelle vesti di Babbo Natale. Secondo il programma i volontari della Lilt hanno visitato i reparti di Geriatria, Medicina e Medicina Fast offrendo ai pazienti una parola di conforto mentre il volontario vestito da Babbo Natale (complessivamente sono stati tre secondo la suddivisione dei reparti da visitare) ha provveduto alla distribuzione dei doni acquistati dalle associazioni per questo evento. L’insolita visita è stata apprezzata dai degenti che hanno conversato con i visitatori scattando anche qualche foto. L’iniziativa sarà ripetuta in occasione della Befana.