Concerti di fine anno a San Giorgio e San Domenico della Fondazione Varrone

La Fondazione Varrone chiude un 2019 intenso e fortunato con una rassegna da non perdere: la Grande Musica in Chiesa, che vedrà il ritorno in città di Frédéric Deschamps, uno degli organisti francesi tra i più conosciuti e celebrati al mondo. Due i concerti in programma: Nöel a l’orgue, sabato 28 dicembre alle ore 18 a San Domenico, e Solo Bach, domenica 29 dicembre a mezzogiorno a San Giorgio. Frédéric Deschamps è l’organista titolare dei grandi organi storici della cattedrale di Sainte-Cécile (tra i più grandi organi barocchi in Europa) e del grande organo sinfonico della collegiata di Saint-Salvi ad Albi. Si era già esibito a San Domenico nel settembre del 2014, durante il Reate Festival, e nel maggio scorso, nel decennale del Dom Bedos. Oltre 200 i recital proposti in tutto il mondo da Deschamps con un repertorio vastissimo, che abbraccia cinque secoli di musica europea, dal barocco ai giorni nostri.