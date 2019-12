Medico o pediatra a Natale, ci sono gli Ambufest di Rieti e Poggio Mirteto

In occasione festività natalizie, anche per quest’anno saranno aperti i 35 ambulatori di continuità assistenziale di cure primarie in tutto il Lazio gestiti dai medici di Medicina Generale (MMG), mettendo a disposizione delle famiglie con bimbi piccoli anche l’assistenza di un pediatra presente in 10 ambulatori su tutto il territorio regionale. Tutte le informazioni e l’elenco completo dei 45 ambulatori sono consultabili sul sito “salutelazio.it” ed è anche possibile scaricare l’App dedicata: ‘SaluteLazio’. La direzione aziendale della Asl di Rieti garantirà l’apertura degli Ambufest, gli ambulatori di cure primarie operativi presso la sede del Distretto 1 in viale Matteucci 9 e la sede del Distretto Salario Mirtense, in via Finocchieto snc a Poggio Mirteto, anche a Natale e Capodanno. Gli Ambulatori, gestiti da Medici di Medicina Generale, con la presenza dell’infermiere – e a Rieti anche dai Pediatri di Libera scelta per l’assistenza pediatrica – saranno operativi e dunque accessibili il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10 alle ore 19 e i prefestivi dalle ore 14 alle ore 19.