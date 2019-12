In provincia di Rieti nel 2019 erogate oltre 400 mila ore di cassa integrazione

“Oltre quattrocentomila ore di cassa integrazione erogate dall’Inps negli undici mesi del 2019. L’anno che sta per concludersi fotografa un dato complessivo in discesa per gli ammortizzatori sociali accordati a Rieti e provincia rispetto allo stesso periodo del 2018, quando le ore distribuite erano state più di cinquecentomila”. Lo dice Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina Romana, che ha elaborato i dati dell’undicesimo rapporto sugli ammortizzatori sociali del servizio politiche attive e passive del territorio del sindacato. “Rispetto allo scorso anno – spiega l’esponente Uil - in questi undici mesi abbiamo registrato un meno 21 per cento di ore, flessione sulla quale incide soprattutto il quasi totale azzeramento della cassa in deroga, che ha registrato soltanto 480 ore concesse. Numeri più elevati per quella ordinaria (128mila ore) e per la straordinaria (272mila ore)”.