Per il pranzo di Natale arrivano 13 mila euro per le persone in difficoltà

In arrivo dalla Regione Lazio 17.481 pasti per le festività natalizie a favore delle persone con fragilità sociale, con un investimento complessivo di 349.457 euro di cui una quota di 100mila euro a favore di Roma Capitale. La Regione, in prossimità delle festività natalizie e di fine anno, ha destinato ulteriori risorse per il contrasto alla povertà e alla fragilità sociale a supporto delle azioni previste dal piano regionale di contrasto alla povertà, approvato dalla Giunta regionale lo scorso anno. La somma stanziata è rivolta ai distretti socio sanitari, in particolare per il potenziamento dei servizi delle mense comunali o distrettuali per la fornitura di pasti durante le festività natalizie e per la consegna di pacchi alimentari alle persone con disagio economico e alta fragilità sociale sia in ambito comunale che distrettuale. Le risorse sono state suddivise tra i territori in base alla popolazione: 100mila euro a Roma Capitale; circa 40mila alla provincia di Frosinone; 47mila a quella di Latina; 13mila a quella di Rieti; 26mila a quella di Viterbo; oltre 120mila alla Città Metropolitana di Roma. Le attività finanziate saranno realizzate direttamente dai distretti socio-sanitari, attraverso manifestazione di interesse o in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore.