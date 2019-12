Malattie oncologiche, attività della Lilt a Casperia e Monteleone Sabino

Con due interventi dell’ambulatorio itinerante la Lilt Rieti (Lega italiana per la lotta contro i tumori) ha praticamente conclusa la sua attività di prevenzione delle malattie oncologiche per il 2019. A Casperia si è svolta con la dottoressa Monica Rauco – che ha effettuato 20 visite - una seduta per la prevenzione dei tumori della pelle, perfettamente organizzata nei locali messi a disposizione dall’amministrazione dal consigliere comunale con delega alle pari opportunità Laura Serena. Presenti il presidente Lilt Enrico Zepponi ed il presidente del circolo anziani Marcello Nalieri. A Monteleone Sabino lo staff del laboratorio Igea ha effettuato 29 prelievi per il Psa (Antigene Prostatico Specifico). Ha personalmente partecipato il direttore dell’Igea Matteo Muzzi, presente il sindaco Paolo Marcari che ha confermato la sua generosa ospitalità. La sede della Lilt chiusa per le Festività di fine anno riaprirà venerdì 3 gennaio.