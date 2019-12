Sessanta nuovi posti al centro di riabilitazione di Poggio Mirteto

Per la primavera del 2020 andranno completamente a regime i 60 posti letto per la riabilitazione post acuzie presso la struttura di Poggio Mirteto. La notizia ufficiale è stata data venerdì scorso 20 dicembre in occasione degli auguri natalizi presso il centro riabilitativo. Il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo, l'assessore regionale Alessio D'Amato e il consigliere regionale Fabio Refrigeri hanno confermato il completamento dei 60 posti letto (divisi in 25 intensivi e 35 estensivi) per la prossima primavera.